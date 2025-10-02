Fenerbahçe, Nice İle Zorlu Maça Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Fransa’nın Nice takımını konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının yoğun desteğiyle güçlü rakibi karşısında avantaj sağlamak ve yoluna devam etmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en fazla merak ettiği konulardan biri her iki takımın sahaya çıkaracağı ilk 11’ler ile teknik heyetin yapacağı seçimler. Özellikle Fred’in kadroda yer almayışı, taraftarların kafasında bazı soru işaretleri oluşturuyor.

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe, grup aşamasının ikinci haftasında Nice ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ve İçtimai TV tarafından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak izlenebildiği gibi, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 gibi platformlar aracılığıyla da takip edilebiliyor.

SÜREÇ VE EKİP DURUMU

Bu mücadele, UEFA Avrupa Ligi grup etabında bir maç üzerinden değerlendirilecek ve rövanş karşılaşması, takımların grup programı çerçevesinde ilerleyen haftalarda oynanacak. Fenerbahçe’de Nice maçı öncesinde yalnızca sakatlığı bulunan Jhon Duran dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Genç futbolcu, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalıyor ve bu karşılaşmada yer alması beklenmiyor. Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle oynayamayan Anderson Talisca, bu kez teknik heyetin tercih etmesi durumunda Nice karşısında sahada olabilecek. Brezilyalı futbolcunun geri dönüşü, Fenerbahçe’nin hücum gücünü artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KADRODAKİ İSİMLER

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

– Kaleciler: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin

– Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

– Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

– Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ise teknik direktörün tercihi sonucu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturacak.