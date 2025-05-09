Fenerbahçe’nin 11’inde 6 Değişiklik

Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaşacak

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü 11’e kıyasla Başakşehir maçında altı oyuncu değişikliği yaptı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Başakşehir ile mücadele ediyor. Mourinho, Beşiktaş maçının kadrosuna göre öncelikle kalede İrfan Can Eğribayat’ın yerine Dominik Livakovic’i tercih ederken; savunmada Çağlar Söyüncü’nün yerini Diego Carlos alıyor. Ayrıca, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri’nin yerine ise Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko şans buluyor.

Fenerbahçe’nin 11’i ile sahaya çıkışı

Fenerbahçe, bu mücadelede Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Milan Skriniar, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Edin Dzeko kadrosu ile sahaya adım attı. Yedekler arasında ise İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer aldı.

Sofyan Amrabat 4 maç aradan sonra geri döndü

Sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Sofyan Amrabat, son olarak Trabzonspor ile oynanan maçı takiben bu karşılaşmada forma giyiyor. 28 yaşındaki futbolcu, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında kadroda bulunmamıştı.

Fenerbahçe’de sakatlar ve cezalı oyuncular

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren Rodrigo Becao’nun tedavi süreçleri devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, sol ayak bilek eklemi ameliyatı sonrası rehabilitasyon aşamasında. Ayrıca, sarı kart cezası nedeniyle Çağlar Söyüncü de maçta yer alamıyor. Bireysel çalışmalar yaparak takımdan uzak kalan Allan Saint-Maximin ve Jayden Oosterwolde de bu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

– İSTANBUL