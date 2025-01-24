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Spor

Fenerbahçe’nin 2024 Borcu ve Karı Açıklandı!

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FENERBAHÇE’YE DAİR MALİ GÜNCELLEMELER

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulüp borcunu duyurdu. Yapılan bildirimde, kulübün toplam borcunun 30.11.2024 itibarıyla 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 TL olduğu belirtildi.

MALİ DURUMUN İYİLEŞMESİ

Ayrıca, sarı-lacivertli kulüp, 01.06.2024 – 30.11.2024 tarihleri arasında 591 milyon 628 bin 240 TL kar edildiğini açıkladı. Bu durum, kulübün mali yönetiminin olumlu yönlerini ortaya koyuyor ve gelecekte daha sağlıklı bir finansal yapı hedefliyor.

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