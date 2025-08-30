Haberler

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Programı Belli

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak ve lig aşaması maçları için programı netleşti. Sarı-lacivertli takım, ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü dış sahada Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile mücadele ediyor. Fenerbahçe, gruptaki son karşılaşmasını ise 29 Ocak 2026’da Romanya’nın FCSB takımıyla deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELİRLENDİ

Monako’da gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü ise şu şekilde sıralanıyor: 24 Eylül: Dinamo Zagreb (D), 2 Ekim: Nice, 23 Ekim: Stuttgart, 6 Kasım: Viktoria Plzen (D), 27 Kasım: Ferencvaros, 11 Aralık: Brann (D), 22 Ocak: Aston Villa, 29 Ocak: FCSB (D).

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

