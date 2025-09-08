Fenerbahçe’nin Başkan Adayı Saran

SADATTİN SARAN’IN FENERBAHÇE PLANLARI

Süper Lig’in ünlü takımlarından Fenerbahçe’nin Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir buluşma düzenledi. Bu toplantıda Saran, daha önce gündeme getirdiği Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao’nun artık kendileri için bir seçeneği olmadığını belirtti.

YERLİ TEKNİK ADAM HEDEFİ

Başkan olması durumunda takıma yerli bir teknik adam getireceğini vurgulayan Saran, “Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olamaz. Eğer ben başkan olursam, hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Konuştuğumda Conceiçao ile ilgili bir irade koymaya çalıştım” şeklinde açıklamalarda bulundu.