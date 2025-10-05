Fenerbahçe’nin Beraberliği Uğur Meleke’den Eleştiri Aldı

FENERBAHÇE DENGESİZ PERFORMANS SERGİLİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaştı ve maç 0-0 berabere bitti. Bu maçı analiz eden spor yorumcusu Uğur Meleke, hem Fenerbahçe’nin mevcut durumu hem de kulübün geçmişteki yönetim yapısına dair eleştirilerde bulundu. Meleke, “Jose Mourinho ve Ali Koç bir enkaz bıraktı. Öyle bir enkaz ki anlatılamaz. Bunu nasıl başardılar anlamak güç.” şeklinde konuştu.

MOURINHO’NUN BIRAKTIĞI İZLER

Uğur Meleke, Fenerbahçe’nin önceki teknik direktörü Jose Mourinho ve eski başkan Ali Koç’un etkisini değerlendirirken, “Mourinho’nun Fenerbahçe’si 100 milyon euro’ya yakın bir para harcayıp daha işlevsiz bir takım bıraktı.” dedi. Meleke, Gent teknik direktörü Tedesco’nun ise takımın optimum verimi sağlama konusunda sorun yaşadığını ifade etti. Szymanski’nin performansına dair yorumda bulunan Meleke, “Szymanski’nin koşu kalitesi, mücadelesi övülüyor ama katkı vermiyor.” açıklamasını yaptı.

TEDESCO’NUN YETENEKLERİ SORUNLU

Meleke, Tedesco’nun mevcut takım yapısındaki sorunları düzeltmekte yetersiz kaldığını belirtti. “Tedesco da eldeki imkanlardan yararlanan, doğru tedavi yapan biri görünümünde değil.” diyerek, teknik direktörün belirli bir ortamda çalışmadığına işaret etti. Ayrıca, takım motivasyonunun artması durumunda bireysel performansların yükselebileceğini, aksi takdirde düşüş yaşanabileceğini vurguladı. Performans devamlılığının sağlanmasının, Tedesco’nun uygulamalarıyla elde edilemeyeceğini dile getirdi.