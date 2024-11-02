Fenerbahçe’nin Borcu 12.5 Milyar Lira

FENERBAHÇE’NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün borcu, 31 Mayıs 2024 itibarıyla 12 milyar 571 milyon lira olarak açıklanmış durumda. Bu bilgi, Kalamış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında paylaşıldı. Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim raporunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsadığını vurguladı.

KISACA BORÇ DURUMU

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira ve uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu belirtti. Böylece toplam borç 12 milyar 571 milyon lira olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra, kulübün gelirleri 8 milyar 318 milyon lira, giderleri ise 8 milyar 593 milyon lira olduğu ifade edildi.