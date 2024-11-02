Fenerbahçe’nin Borcu 12.5 Milyar Lira

BORÇ DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla toplam borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu bildirildi. Kalamış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetimin 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsadığını ifade etti.

KISA VE UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu belirtti. Bu veriler neticesinde toplam borcun 12 milyar 571 milyon lira olduğu vurgulandı. Ayrıca Vodina, kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu açıkladı.