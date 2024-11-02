Fenerbahçe’nin Borcu 12 Milyar TL

TOPLANTI DETAYLARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı şu an Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina konuştuklarında, 1 Haziran 2023 – 31 Mayıs 2024 dönemine ait mali tablolara dair bilgiler sundular.

MALİ DURUM ANALİZİ

Vodina, kulübün varlıklar toplamının 4 milyar 773 milyon TL olduğunu belirtti. Ayrıca, finansman giderlerinin 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararın ise 2 milyar 255 milyon TL olduğuna dikkat çekti. Kulübün toplam borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğu aktarıldı. Toplam gelirin ise 8 milyar 318 milyon TL, toplam giderin 8 milyar 593 milyon TL olarak sınıflandırıldığı ifade edildi.