Fenerbahçe’nin Çeyrek Finale Yükselme Şansı

FENERBAHÇE’NİN TUR ŞANSI

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşılaşacağı Rangers ile olan mücadelesinin sonucu merakla bekleniyor. Bugün saat 23:00’te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz izleyicilerle buluşacak olan bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin çeyrek finale yükselme ihtimallerini belirleyecek. Fenerbahçe, bu tura geçmek için İskoçya’dan en az 2 farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor.

MUHAKEME VE İHTİMALLER

Eğer Fenerbahçe 2 farklı bir galibiyet alırsa, karşılaşma uzatmaya gidecek. Uzatma süresinde her türlü galibiyet ya da beraberlik, Rangers karşısında avantaj sağlayacak. Ayrıca, 1 farklı mağlubiyet de Fenerbahçe’nin turu geçmesi için yeterli olacak. Müsabaka, eğer sarı-lacivertlilerin 2 farklı kazanmasıyla sonuçlanırsa, 15’er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak ve burada da eşitlik bozulmazsa, turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.