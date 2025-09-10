Fenerbahçe’nin Değişim İçin Aday Oluyor

DEĞİŞİM GEREKİYOR

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 2018 yılında Ali Koç’a olan teveccühü anımsatarak, “Öyle bir teveccüh varken, Ali bey seçildi. Zamanlama için çok doğru bir zaman değil ama bugün Fenerbahçe’nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tutulmayan sözleri tutacağız” dedi. Saran, 21 Eylül’de yapılacak Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi seçim çalışmalarını hızlandırıyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Levent’teki tesisinde basın toplantısı düzenleyen Saran, yönetim kurulu listesindeki isimlerle birlikte davetlilere ve basın mensuplarına hitap etti. Toplantıda, Saran ve ekibinin kulübün geleceğine dair projelerine ve seçim sloganı olan “Söz Fenerbahçe” anlayışına dair tanıtım filmi gösterildi.

ŞAMPİYONLUK ÖNCELİĞİMİZ

Kongrenin önemine dikkat çeken Saran, “Önümüzdeki kongre sadece bir seçim değil. Fenerbahçe’nin geleceği için stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele, son 11 yılda yapılamayanların hayata geçirilmesidir. 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmese yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Önceliğimiz net, futbolda şampiyonluk” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nun, kendisinin aday olamayacağı yönündeki başvurunun reddedildiğini de hatırlatarak, “Korkunun ecele faydası yok” dedi.

İÇ VE DIŞ ETKENLERİ GÖRÜYORUM

Eski bir sporcu olarak mücadele ruhunu çok iyi bildiğini belirten Saran, “Dış etkenler var, iç etkenler de var. Kısır döngü içerisindeyiz. Benim gördüğüm eksiklik, belirli yerlere gidiliyor, ama alt tabakaya gidilmiyor. Herkesin elini sıkacağız. Harekete geçirilmeyen insanlar var. Sadece bahane sığınılmaz. Tekmeye kafayla giren takım kuracağız. Hem sahada hem dışarıda gerekli mücadeleyi yapacağız” şeklinde konuştu. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında ise “Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Ona her türlü desteği vereceğiz” dedi.

YENİ BİR FUTBOL AKLI OLUŞTURDUK

Saran, “Samandıra’da değişim” olup olmayacağına dair bir soruya da, “Hocamızla konuşmadan bunları konuşmak doğru olmaz. Eski Borussia Dortmund günlerinden gelen futbolu çok iyi bilen, Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yükselmesinde katkı sağlayan eski futbolculardan oluşan bir futbol aklı oluşturduk. ‘Sadece izleyin’ dedim, şimdi izliyorlar. Sonra da bunu değerlendireceğiz” şeklinde cevap verdi.

Yönetim Kurulu Listesi Hakkında

Yönetim kurulu listesinin eleştirilmesi üzerine Saran, “Benim yönetimimi eleştirenler var. Biz daha önce büyük isimleri de gördük. Önceliğim; benden genç olmaları, kendi işlerinde başarılı olmaları, aileden gelen veya kendi işlerini kurmuş olmaları. Fenerbahçe için taşın altına elini koyacak insanlardan seçtik” açıklamalarında bulundu. Ayrıca, “Fenerbahçe’nin değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz” dedi.

HARCAMA SORUNU VAR

Saran, kulübün mali durumu hakkında, “Fenerbahçe’nin para bulma derdi yok. 300 milyon TL geliri var. Aylık 4 milyon Euro açığımız var. Fenerbahçe’de harcama sorunu var. Biz kötü huylu harcamaları sıfıra indireceğiz” diye belirtti. Kulübün toplamda 21.5 milyar TL borcu olduğunu da ekledi.

VAZGEÇME OLMADI

2024 yılındaki seçimde çekilmesi üzerine Saran, “Vazgeçme olmadı. 2024’te takım şampiyonluğa gidiyordu. Ali bey, ‘Bırakmayı düşünüyorum’ dedi. Biz 2 gün içinde 500 imzayı topladık. Bu süreç uzadı ve ben yıpranmaya başladım. Dolayısıyla bir vazgeçme olmadı. Bugün şartsız adayım” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM SORUNU GİDERİLECEK

Saran, Fenerbahçe’de iletişim sorununa değinerek, “Üç şey öne çıkıyor; iletişim sorunu, karar mekanizmasında sorun ve futbol aklı. Biz de bunları daha iyi yapacağımız için adayız” dedi. Ali Koç ile görüşmelerine de değinen Saran, “Ali bey hata yaptı ama bu sene şampiyon yapacağına inandım” dedi.