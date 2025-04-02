Fenerbahçe’nin Derbi Planı: Osimhen’i Durdur!

FENERBAHÇE, GALATASARAY’I AĞIRLIYOR

Fenerbahçe, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun derbi için geliştirdiği strateji, sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen’i durdurmaya odaklanıyor. Milliyet’in aktardığına göre, Samandıra’daki hazırlıklar tamamlandı ve Fenerbahçe, turda başarılı olmak için kendine güveniyor.

OSIMHEN’İ DURDURMAK TEMEL STRATEJİ

Sarı-lacivertli teknik ekip, Galatasaray’ın hücum gücünün Osimhen’e dayandığını düşünüyor. Nijeryalı golcünün etkisiz hale getirilmesi durumunda rakibin oyun içerisinde zayıflayacağına inanıyorlar. Ligdeki Galatasaray derbisinde Skriniar’ın, Beşiktaş maçında ise alınan önlemlerin Osimhen’i durdurmayı başardığı düşünüldüğünden, bu strateji çok önem kazanıyor.

GÜÇMÜZ DEĞERLENDİRİLİYOR

Fenerbahçe’nin teknik ekibi ve futbolcular, oyun açısından rakiplerinden daha üstün oldukları görüşünde birleşiyor. Taktik toplantılarında, “Daha iyi oynayan taraf biziz, bu maçta karşılığını alacağız” vurgusu ön planda. Osimhen’i etkisiz hale getirip maçı kazanarak kupada ilerlemek, Mourinho’nun ana hedefi olarak belirlendi.