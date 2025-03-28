Fenerbahçe’nin Dusan Tadic ile 100. Maçı

DUŞAN TADIC’IN FENERBAHÇE’DEKİ BAŞARILARI

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bodrum FK ile oynanan maçta ikinci yarıda oyuna girerek kulüp tarihindeki 100. resmi maçına çıkmış oldu. Transfer olduğu 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde takımın vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Dusan Tadic, Jose Mourinho’nun da sürekli olarak tercih ettiği futbolcular arasında yer almayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, 2023-2024 sezonunda toplamda 58 resmi maça çıkarken, Tadic bu karşılaşmalardan yalnızca 2’sinde sahada yer almadı. Galatasaray ile Şanlıurfa’da oynanan ve tamamlanamayan TFF Süper Kupa mücadelesinde kadroda yoktu. Ayrıca Türkiye Kupası’nın beşinci turunda Adanaspor’a karşı oynanan ve Fenerbahçe’nin 6-0 galip geldiği maçta da süre almadı.

BÜTÜN MAÇLARDAKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Fenerbahçe, ligde 38 maça çıkarken, UEFA Konferans Ligi’nde ön elemelerle birlikte toplamda 16 müsabakada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin lig ve Avrupa’daki 54 karşılaşmasında da Tadic yer aldı ve bu süreçte sakatlık yaşamadı. 38 lig maçında 3.160 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp, takım arkadaşlarını da 14 kez golle buluşturdu. Ayrıca, UEFA Konferans Ligi elemeleri dahil 16 maçta 1.145 dakika süre aldı. Avrupa arenasında 6 gol atıp, 2 asist yaptı. 2023-2024 sezonundaki Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 135 dakika sahada bulundu.

İsmail Kartal’ın geçen sezon 56 maçta forma şansı verdiği Dusan Tadic, Jose Mourinho’nun gelişiyle de istikrarını sürdürdü. Bu sezon Fenerbahçe’nin ligde oynadığı 26 maçta da sahada yer alan Tadic, 1.931 dakika forma giyerek 9 gol ve 11 asist yaptı. Ligde 20 gole katkıda bulunan deneyimli futbolcu, 2 sarı kartla cezalı duruma düşmedi. Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’nde 16 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda Mourinho Tadic’e sürekli olarak forma verdi. Avrupa’da oynadığı 16 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaptı.

CENTİLMENLİĞİYLE GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 99 resmi maçta mücadele eden Dusan Tadic, hiç cezalı duruma düşmedi. 2023-2024 sezonunda ligde oynadığı 38 maçta 3 kez sarı kart görse de, diğer Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kart yüzü görmedi. Bu sezon da 43 resmi maçta sahada yer alan Tadic, kart konusunda takımının yüzünü güldürdü.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe’de 100. resmi maçına çıkan Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunda bu başarıya ulaşan ilk futbolcu oldu. Kulüpte daha önce 100 maçın üzerine çıkan oyuncular, ikinci sezonlarında bu rakama ulaşamamıştı. Fenerbahçe’nin son 2 sezonda oynadığı maç sayısı 100’ü geçerken, kulüp tarihindeki yüksek sayı da dikkat çekti. Tadic, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla 99 resmi maça çıkarken, toplamda 7.616 dakika sahada kalarak 27 gol ve 31 asist yapmış oldu.