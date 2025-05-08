Fenerbahçe’nin Eski Başkanı Yıldırım, İddiasını Yalanladı

AZİZ YILDIRIM’DAN HAKKINI KORUYAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı’nın iddialarını kesin bir dille reddetti. Altaylı, Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN’ın, Koç Grubu ile savunma sanayii alanında bir anlaşma yaptığını öne sürdü. Bu anlaşmayla birlikte Koç Grubu’nun gemi üretiminde yer alacağını belirtti.

“MEVCUT OLAN BİR İŞBİRLİĞİMİZ YOK”

Aziz Yıldırım, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. “Sayın Fatih Altaylı, halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor ve dünyanın her noktasındaki ülkelere bu gemileri yapmak için çabalıyoruz. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan sadece ‘Sualtı Telefonları’ satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor” dedi. Ayrıca, Altaylı’ya ve onun kaynaklarına dikkatli olmasını önerdi. Yazıda bahsedilenlerin yanlış olduğunu vurguladı.

İDDİALARA CEVAP VERİYOR

Yıldırım, Altaylı’ya yönelik, “Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın” sözleriyle cevap verdi. Yıldırım, doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekerek, Altaylı’nın kaynağını ifşa etmesini istedi. Yıldırım, Fenerbahçe camiası ile ilgili görüşlerini her zaman açıkça sunabileceğini ifade etti.