Fenerbahçe’nin Futbolcusu Archie Brown, Gol Attı

ARCHIE BROWN’UN GOL SEVİNCİ

Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, Kocaelispor’la oynanan karşılaşmada attığı golle bu sezon Fenerbahçe formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşıyor. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor’u evinde 3-1 mağlup ederken, bu galibiyette Brown’un da bir golü bulunuyor.

TRANSFER DÖNEMİNDEN BU YANA TAKIMIN GÖZDESİ

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Archie Brown, hazırlık maçlarından itibaren takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu ve sol kanatta sergilediği performansla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin oynadığı 5 resmi maçta da ilk 11’de başlama şansı buldu. İlk gol sevincini UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Feyenoord’a karşı yaşamıştı.

KOCELİSPOR MAÇINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bugün Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada, Archie Brown 51. dakikada Fenerbahçe’nin ikinci golünü kaydetti. Jhon Duran’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı yerden ortayı iyi takip eden Brown, arka direkte yaptığı başarılı vuruşla topu ağlara gönderdi. Archie Brown, Fenerbahçe’nin sol kanattan geliştirdiği ataklarda takıma önemli katkı sağlıyor.