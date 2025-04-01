Fenerbahçe’nin Galatasaray Derbi Hedefleri

Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu kupada B Grubu’nda Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile mücadele eden Fenerbahçe, 3 maçta 3 galibiyet alarak grubu lider tamamladı. Seri başı olarak C Grubu’ndan ikinci olarak çıkan Galatasaray ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

İLK DEFA GALİBİYET HEDEFİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’deki ezeli rakiplerine karşı oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, evinde Galatasaray’a kaybederken, deplasmanda berabere kaldı. Ayrıca Beşiktaş’a da deplasmanda yenildi. Kanarya, yarınki derbide hem ilk galibiyetini elde etmeyi hem de tur atlamayı hedefliyor.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa müsabakalarında toplam 22 maça çıktı. Bu maçlarda 15 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, rakiplerine 46 gol atıp, kalesinde ise 20 gol gördü. İç sahada oynadığı 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

KADRODAKİ EKSİKLİKLER

Sezonu sakatlıkları nedeniyle kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun tedavileri sürüyor. Ligde son oynanan karşılaşmada sakatlıkları sebebiyle yer alamayan Fred, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü, derbi hazırlıkları kapsamında takımla antrenman yapmaya başladı. Bu 3 oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda derbide sahada olabilecek.

GOLCÜ OYUNCU YOUSSEF EN-NESYRI

Bu sezon attığı gollerle takımının kazanmasında önemli rol oynayan Youssef En-Nesyri, toplamda 26 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Trendyol Süper Lig’de 16 gol atan Faslı forvet, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 kez fileleri havalandırdı. Kupada 2’si ilk 11 olmak üzere 3 maçta forma giyen En-Nesyri, her maçta gol sevinci yaşadı. Anderson Talisca da kupada 2 maçta oynayıp 3 gol attı. Bu iki oyuncunun forma giymeleri halinde takımın önemli hücum silahları arasında yer alması bekleniyor.