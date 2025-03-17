Fenerbahçe’nin Galatasaray ve Samsunspor Karnesi

FENERBAHÇE’NİN LİG PERFORMANSINA DAİR İSTATİSTİKLER

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9’a çıkardı. Bu durumun nedenlerini ortaya koyan çarpıcı bir istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca ligin ilk 3 sırasında yer alan rakipleri Galatasaray ve Samsunspor’a karşı 4 maçta da galip gelemedi ve bu süreçte yalnızca 3 puan toplayabildi.

Fenerbahçe, şu an ligde 4. ve 5. sırada bulunan Beşiktaş ve Eyüpspor ile de galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 kaybetmiş ve Eyüpspor ile yine deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Ayrıca, Samsunspor ile 0-0 berabere hava Fenerbahçe, bu sezon iç sahada ilk kez gol atamadı. Şu ana kadar evinde oynadığı 12 lig maçında, her birinde en az 1 gol bulmayı başarmıştı.

GALİBİYET SERİSİNİN SON BULUŞU

Bu sonucun ardından Fenerbahçe’nin iç sahada 9 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-lacivertliler, bu sezon evlerinde son puan kaybını Galatasaray’a karşı yaşadıktan sonra, sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’u mağlup etmeyi başarmıştı.