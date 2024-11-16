Fenerbahçe’nin Genç Yıldız Takipçisi!

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA HIZLI ADIMLAR

Şampiyonluk mücadelesinde ve Avrupa’da söz sahibi olabilmek için ara transfer dönemini merakla bekleyen Fenerbahçe, tanınmış yıldız futbolcuların yanı sıra genç bir yetenekle de ilgileniyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’deki gözlemciler, Premier Lig ekibi Fulham’ın B takımında oynayan ve zaman zaman A takımda da şans bulan 17 yaşındaki İngiliz futbolcu Joshua King’i önerdi. Bunun üzerine Ilıcalı, oyuncunun dikkatle izlenmesi konusunda talimat verdi.

GENÇ YETENEĞİN TAKİBİ

Fanatik’ten edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco, bugün İngiltere U19 Takımı’nın Bulgaristan ile gerçekleştireceği maçı yerinde izleme fırsatı bulacak. Bu karşılaşmada genç futbolcunun performansını yakından takip edecek. Fenerbahçe, Joshua King gibi yetenekli bir futbolcuyu kadrosuna katma hedefinde adımlarını sıklaştırıyor.