Fenerbahçe’nin Golcüsü Jhon Duran Gol Attı

İLK GOL ANI

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, Feyenoord’a karşı ilk golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, evinde oynadığı Feyenoord’a 5-2 üstünlük sağladı. Yaz transfer döneminde takıma katılan Duran, sarı-lacivertli formayla taraftarının önünde gol sevincini yaşadı.

ÖNE ÇIKAN PERFORMANS

Hollanda’da gerçekleştirilen karşılaşmaya sonradan dâhil olan Duran, 45+2. dakikada galibiyet golünü attı. Maçta Youssef En-Nesyri ile birlikte çift forvet olarak yer alan genç oyuncu, hırsı ile de göz doldurdu. Duran’ın golünden sonra stadyumda büyük bir coşku hakim olurken, genç futbolcu, gol sevinçini taraftarlarıyla paylaştı.

SAKATLIK VE DEĞİŞİKLİK

İkinci yarıda, Duran oyuna devam ederken bir ikili mücadelede yere düştü. Sahada bir süre tedavi edilen Duran, 62. dakikada yerini Talisca’ya bıraktı. Oyunun gidişatındaki etkisiyle dikkat çeken bu genç forvet, Fenerbahçe’nin galibiyetine önemli katkılarda bulundu.