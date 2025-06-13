Fenerbahçe’nin Haziran Maç Tarihleri Belli

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK MAÇLARI BELİRLENDİ

Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlık sürecinde karşılaşacağı altı rakip takımı belirledi. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük, Portimonense, Sunderland, Lazio, Benfica ve Al Ittihad ile mücadele edecek. Fenerbahçe’nin Al Ittihad ile oynayacağı maçın tarihi ise merak ediliyor.

MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI

HT Spor’da yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin ilk rakibi ile İstanbul’da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz’da Süper Lig’in yeni takımı Fatih Karagümrük ile sahada olacak. Ardından Portekiz’de kampa devam edecek olan Fenerbahçe, 17 Temmuz’da Portimonense, 20 Temmuz’da Premier Lig takımı Sunderland, 23 Temmuz’da Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile, 26 Temmuz’da ise Benfica ile mücadele edecek.

YURDA DÖNÜŞ VE SON MAÇ

Daha sonra yurda dönecek olan Fenerbahçe, 30 Temmuz’da Serie A takımı Lazio ile taraftarları önünde karşılaşacak. Maç takvimi ise şu şekilde sıralanıyor:

– 12 Temmuz: Fatih Karagümrük

– 17 Temmuz: Portimonense

– 20 Temmuz: Sunderland

– 23 Temmuz: Al Ittihad

– 26 Temmuz: Benfica

– 30 Temmuz: Lazio