Fenerbahçe’nin hazırlık maçları belirlendi

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de gerçekleştirecek olan Fenerbahçe’nin, sezon öncesi oynayacağı 6 hazırlık maçının rakipleri belli oldu. İlk rakibi ile İstanbul’da mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, 12 Temmuz’da Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

KAMP SÜRECİ PORTEKİZ’DE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Portekiz’deki kampına devam ederken, 17 Temmuz’da Portimonense ile, 20 Temmuz’da Premier Lig ekibi Sunderland ile, 23 Temmuz’da Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ile, ve 26 Temmuz’da yine Portekiz’den Benfica ile karşılaşacak.

YURDA DÖNÜP TARAFTARLARLA BULUŞACAK

Yurda dönecek olan Fenerbahçe, 30 Temmuz’da Serie A takımı Lazio ile taraftarları önünde bir maç yapacak. İşte Fenerbahçe’nin hazırlık maçı programı:

– 12 Temmuz: Fatih Karagümrük

– 17 Temmuz: Portimonense

– 20 Temmuz: Sunderland

– 23 Temmuz: Al Ittihad

– 26 Temmuz: Benfica

– 30 Temmuz: Lazio