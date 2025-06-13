Fenerbahçe’nin Hazırlık Maçları Belli Oldu

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK MAÇLARI BELİRLENDİ

Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlık sürecinde karşılaşacağı altı rakip takımını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük, Portimonense, Sunderland, Lazio, Benfica ve Al Ittihad ile mücadele edecek. “Fenerbahçe Portimonense maçı ne zaman?” ve “Portimonense hangi ülkenin takımı?” gibi sorular merak konusu oldu.

İLK MAÇ İSTANBUL’DA

HT Spor’un haberine göre, Fenerbahçe’nin ilk rakibiyle İstanbul’da karşılaşacağı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin sezon öncesindeki ilk maçı 12 Temmuz’da Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile gerçekleşecek. Fenerbahçe, hazırlık kampına Portekiz’de devam edecek. 17 Temmuz’da Portekiz ekibi Portimonense ile, 20 Temmuz’da Premier Lig takımı Sunderland ile, 23 Temmuz’da Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile ve 26 Temmuz’da yeniden Portekiz’den Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, yurda döndüklerinde 30 Temmuz’da Serie A temsilcisi Lazio ile taraftarlarının önünde bir maç yapacak.

PORTIMONENSE TAKIMI HAKKINDA

Portimonense, Sporting Clube adını taşıyan ve Portimão’da bulunan bir spor kulübü. 14 Ağustos 1914’te kurulan bu kulüp, Primeira Liga’da mücadele eden futbol takımı ile tanınıyor. Portimonense’nin futbolda yanı sıra veteran takımı, genç takımları ve basketbol takımı da bulunuyor. Maçlarını 9,544 kişi kapasiteli Estádio Municipal stadyumunda oynayan bu Portekiz ekibi, henüz büyük bir kupa kazanmayı başaramadı. Kulübün en büyük başarıları 1980’li yıllarda elde edildi ve 1985-86 sezonunda UEFA Kupası’na katılma başarısı gösterdi. Ayrıca 1983, 1987 ve 1988 yıllarında Taça de Portugal’da yarı finale ulaştı.