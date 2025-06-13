Fenerbahçe’nin Hazırlıkları Belirlendi

FENERBAHÇE’NİN HAZIRLIK MAÇLARI BELİRLENDİ

Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık sürecinde karşılaşacağı 6 rakip takımla belirlendi. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük, Portimonense, Sunderland, Lazio, Benfica ve Al Ittihad ile mücadele edecek.

İLK RAKİP FATİH KARAGÜMRÜK

Fenerbahçe’nin ilk rakibi olan Fatih Karagümrük ile İstanbul’da karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz’da Süper Lig’in yeni ekibi ile mücadeleye çıkacak. Daha sonra kampa devam edecek olan Fenerbahçe, 17 Temmuz’da Portekiz ekibi Portimonense, 20 Temmuz’da Premier Lig ekibi Sunderland, 23 Temmuz’da Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad ve 26 Temmuz’da yine Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

YURDA DÖNÜP LAZIO İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, yurda döndükten sonra 30 Temmuz’da Serie A ekibi Lazio ile taraftarları önünde mücadele edecek. İşte Fenerbahçe’nin hazırlık maçı programı: 12 Temmuz: Fatih Karagümrük, 17 Temmuz: Portimonense, 20 Temmuz: Sunderland, 23 Temmuz: Al Ittihad, 26 Temmuz: Benfica, 30 Temmuz: Lazio.