Fenerbahçe’nin İspanyol Futbolcusu Antrenman Yapıyor

MARCO ASENSIO’NUN BİREYSEL ÇALIŞMALARI

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, milli maçlar dolayısıyla takımın izinli olduğu dönemde bile çalışmalarına devam ediyor. Takım arkadaşları dinlenirken Asensio, Can Bartu Tesisleri’nde bireysel antrenmanlar gerçekleştiriyor.

FİZİKSEL HAZIRLIĞINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Asensio, fiziksel durumunu iyileştirmek amacıyla antrenörler eşliğinde düzenli olarak egzersiz yapıyor. Bu süreçteki önceliği, milli takım arası sona ermeden önce kondisyonunu artırmak.