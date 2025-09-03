Fenerbahçe’nin İspanyol Futbolcusu Çalışıyor

Haberler

MARCO ASENSIO İLE BİREYSEL ÇALIŞMALAR

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden İspanyol futbolcu Marco Asensio, milli maçlar dolayısıyla tatilde olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Takımın izinli olduğu bu süreçte Asensio, Can Bartu Tesisleri’nde bireysel antrenmanlar gerçekleştiriyor.

FİZİKSEL GELİŞİM İÇİN ÇALIŞIYOR

İspanyol futbolcunun, fiziksel durumunu güçlendirme amacıyla antrenörleriyle yaptığı bu çalışmalar dikkat çekiyor. Takım arkadaşları milli maçlar için izinliken, Asensio profesyonel yaklaşımıyla antrenmanlarına kesintisiz devam ediyor.

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

