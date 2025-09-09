Fenerbahçe’nin İtalyan Antrenörü İstanbul’a Geliyor

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ YOLA ÇIKIYOR

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yeni bir döneme başlamak üzere. Akşam saatlerinde İstanbul’a gelecek olan Tedesco, devre arasında takıma katılmayı planlıyor. Ünlü spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, bu anlaşmayı tamamlamak amacıyla Almanya’ya gitti.

TEDESCO’NUN BAŞARILARLA DOLU KİRAZISİ

39 yaşındaki Domenico Tedesco, görev aldığı tüm kulüplerde hücum futbolunu tercih etmesi ile biliniyor. 4-2-3-1 oyun sistemini benimseyen Tedesco, sarı-lacivertli camiada görev almak istediğini yönetime iletti. Belçika Milli Takımı’ndaki ilerleyişi ve kulüp takımlarındaki başarıları ile dikkat çeken Tedesco, 16 ay boyunca mağlup olmamasıyla tanınıyor. EURO 2024’te de takımını grup aşamasında namağlup bir şekilde çıkartmış olan başarılı teknik direktör, Fenerbahçe’ye yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.