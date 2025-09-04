Fenerbahçe’nin Jhon Duran’ı Toparlayacak

Sakatlık Sonrası Gelişmeler

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Al-Nassr’dan kiraladığı Jhon Duran’ın sakatlığı ile ilgili gelişmeleri aktardı. Genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica karşılaşmasında sakatlanmıştı. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği maçında yer alamayan Duran’ın durumunun ağır olduğu öne sürülmüştü.

Ameliyat İhtimali Reddedildi

Başlangıçta, Duran’ın ameliyat olacağı ve biraz müddet forma giyemeyeceği belirtilmişti. Ancak son gelişmelere göre, Kolombiyalı golcü, milli arada takımıyla birlikte antrenmanlara katılacak ve lig mücadelesine dönüş yapacak.

Performans Bilgileri

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 6 karşılaşmada mücadele eden Jhon Duran, bu süreçte 1 gol ve 1 asistle katkıda bulundu.