Fenerbahçe’nin Kadrosu Belli Oldu

MAÇ KADROSU BELİRLENDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği ile yapacağı maçın kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları sebebiyle Nelson Semedo ve Jhon Duran kafileye dahil edilmedi. Öte yandan yeni transfer Edson Alvarez ise kadroya alındı. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayıp Ankara’ya hareket etti.

Sakatlıklar ve Transfer Gündemi

Nelson Semedo’nun sol kasık bölgesinde bir kas yaralanması tespit edilirken, Jhon Duran’ın hafif bir sakatlığı bulunuyor. Ayrıca, transfer gündeminde yer alan Yusuf Akçiçek, Diego Carlos ve Alexander Djiku da kadroda bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen ve hafta içindeki antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Edson Alvarez kadroya alındı. Sakatlığı sona eren Cenk Tosun da kadroda yer alıyor.

Kamp Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe’nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: “İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.”