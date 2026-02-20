Fenerbahçe’nin Kante Açıklamaları Umut Veriyor

İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-0’lık yenilgi alan Fenerbahçe, turda ilerlemek açısından zor bir duruma düştü. Sarı-lacivertli ekip, kış transfer döneminde kadrosuna kattığı N’Golo Kante’yi ilk kez Avrupa arenasında sahaya sürdü.

İSTENEN SONUÇ ALINAMADI

Maç sonrası açıklama yapan Kante, “İstediğimiz sonucu alamadık. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz var.” şeklinde görüş bildirdi.

UMUTLAR SÜRÜYOR

Rövanş maçı için umut dolu konuşan Kante, “Daha ilk maç oynandı, hiçbir şey bitmedi. Lig maçını oynayıp rövanş maçında kendimize inanmamız gerekiyor.” sözleriyle takım arkadaşlarına moral aşıladı.