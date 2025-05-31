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Fenerbahçe’nin Kostic’le İlgisi Devam Ediyor

FİLIP KOSTİC’TEN SEZON DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe’nin Serie A ekibi Juventus’tan kiraladığı Filip Kostic, ligin son karşılaşması olan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kostic, sezon değerlendirmesi yaparken hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. “Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe’ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum kendimi. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Bizlerde de hayal kırıklığı var. Kaçan şampiyonluk nedeniyle” şeklinde konuştu.

Geleceği Hakkında Bilgilendirme

Kostic, geleceği hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. “Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim.” ifadelerini kullandı. Kendisine yöneltilen “Bu veda açıklaması mı?” sorusuna ise, “Şu anda zor karar vermesi bu anlamda. Şu anda bunun kararını veremem. Juventus’a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası’nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım Fenerbahçe taraftarlarını mutlu olurken görebilirim.” şeklinde cevap verdi.

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