Fenerbahçe’nin Mourinho ile yolları ayrıldı

FENERBAHÇE’DE MOURINHO’NUN YÖNETİME YÖNELTİĞİ SUÇLAMALAR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı. Portekizli antrenör, Benfica maçı öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarla yönetimi hedef alarak tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Mourinho, maç öncesi yönetici Hamdi Akın’ı tanımadığını belirtmiş, maç sonrasında ise yönetimi suçlayan sözler kullanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica’ya 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli camia, Mourinho’nun yönetim hakkında sarf ettiği sözlere ciddi anlamda tepki gösterdi.

MOURINHO’NUN YÖNETİMİ ELEŞTİRMESİ

Transfer süreçleriyle ilgili eleştirilerini gündeme getiren Mourinho, “Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu,” demişti. Antrenör, Feyenoord maçında oynayan oyuncuların aynı kadro ile sahada olduğunu belirterek, “Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin bir zaman olacak,” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DE GÜNDEM KARIŞTI

Fenerbahçe’nin Benfica karşısındaki 1-0’lık yenilgisi, takımın 17 yıl süren Şampiyonlar Ligi hasretini uzattı ve Mourinho ile başkan arasındaki anlaşmazlıkları da gözler önüne serdi. Portekizli teknik adamın basın toplantısında transfer konusundaki gecikmeyi eleştirmesi ve Hamdi Akın’ı tanımadığını söylemesi, tartışmaları daha da alevlendirdi. Tüm bu gelişmeler, Fenerbahçe camiasında yaşanan gergin ortamı bir kez daha ortaya koydu.