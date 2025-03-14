Fenerbahçe’nin Penaltı Beklediği Anlar

FENERBAHÇE’NİN PENALTILARI KAÇTIĞI MAÇTA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç ekibi Rangers ile deplasmanda karşılaştı ve maç boyunca iki kez penaltı beklentisi içinde oldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında, Youssef En-Nesyri’nin kafa vuruşuyla Talisca’ya indirmek istediği topa Rangerslı oyuncu Leon-Aderemi Balogun’un elle müdahale ettiğini düşünen Fenerbahçeli futbolcular, hakemin kararına odaklandı ve penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Espen Eskas, bir süre VAR ile iletişimde kalmasına rağmen oyunun devam etmesini istedi.

İKİNCİ PENALTIMIK İTİRAZI DA CEVAPSIZ KALDI

Fenerbahçe, müsabakanın 56. dakikasında bir başka penaltı talebiyle hakemin yardımına başvurdu. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Filip Kostic’in şutu, Rıdvan Yılmaz’dan sekerek yön değiştirdi. Fenerbahçe cephesi, bir önceki yarıda olduğu gibi bu pozisyonda da hakeme başvurdu ve penaltı bekledi. Ancak hakem Espen Eskas, bu durumda da oyunun devamını sağladı. Kısa bir VAR kontrolü sonrasında maç yeniden başladı.