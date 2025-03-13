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Fenerbahçe’nin Penaltı Beklentisi Var’a Takıldı

FENERBAHÇE’YLE RANGERS ARASINDA PENALTILIK POZİSYON

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile oynadığı deplasman maçında, 39. dakikada penaltı bekledi. Youssef En-Nesyri’nin kafasıyla Talisca’ya indirmek istediği topa Rangers oyuncusu Leon-Aderemi Balogun’un elle müdahale ettiğini düşünen Fenerbahçeli futbolcular, hakemin kararına itiraz etti.

HAKEMDEN DEVAM KARARI

Maçın hakemi Espen Eskas, bir süre VAR ile iletişimde kalmasının ardından oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe ekibi, bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem kararına itiraz etti. O anların görüntüleri TRT 1 ekranında yer aldı.

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