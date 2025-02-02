Fenerbahçe’nin Rakibi Çaykur Rizespor! Misli’de Şampiyonluk Oranları

FENERBAHÇE’NİN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Bu önemli karşılaşma, Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak ve yardımcı hakemler Kerem Ersoy ile Samet Çiçek eşlik edecek.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ

Fenerbahçe, bu karşılaşmadan almayı hedeflediği 3 puan ile birlikte, son 4 maçta toplamda 12 puana ulaşmayı planlıyor. Bu maç, ligin üst sıralarında kalmak için büyük önem taşıyor.