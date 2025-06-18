Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertli ekip, bu turda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin en güçlü rakipleri, bu ekipler arasında yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu Maç Programı

Fenerbahçe’nin 3. Ön Eleme Turu’na ait programı şu şekilde belirlenmiş durumda:

1. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TARİHLERİ

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

LİG AŞAMASI PROGRAMI

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

SON 16 TURU MAÇ TARİHLERİ

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 Turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

FINAL TARİHİ

Final: 30 Mayıs 2026