Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Fenerbahçe, Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertli ekip, bu turda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin en güçlü rakipleri, bu ekipler arasında yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu Maç Programı
Fenerbahçe’nin 3. Ön Eleme Turu’na ait programı şu şekilde belirlenmiş durumda:
1. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ
1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ
1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ
2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ
2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025
3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TARİHLERİ
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025
LİG AŞAMASI PROGRAMI
Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026
SON 16 TURU MAÇ TARİHLERİ
Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 Turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇ TARİHLERİ
Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
FINAL TARİHİ
Final: 30 Mayıs 2026