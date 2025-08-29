Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Grubu Belli Oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edeceği rakipler belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile aynı grupta yer alıyor. Futbolseverlerin aklındaki en büyük soru ise “Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman oynanacak ve bu maç İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı gerçekleştirilecek?” şeklinde. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde ilk torbadan çıkan ekip Aston Villa oldu. Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi ile İstanbul’da karşılaşacak.

Fikstür Henüz Açıklanmadı

Fenerbahçe’nin lig etabında karşılaşacağı rakipler şunlar: Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann. Ancak UEFA Avrupa Ligi fikstürü henüz açıklanmadığı için Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki maçın kesin tarihi belirlenmiş değil. Buna karşın, rövanş mücadelesinin İstanbul’da oynanacağı kesinleşti. Sarı-lacivertli ekip, yeni format gereği toplam 8 maç yapacak. Bu maçların dört tanesi Kadıköy’de, dört tanesi ise deplasmanda gerçekleşecek.

Son 16 Turu İçin Mücadele

Fenerbahçe, ligi ilk 8 sırada tamamlarsa doğrudan son 16 turuna yükselecek. Eğer 9 ile 24. sıralar arasında yer alırsa, son 16’ya kalmak için play-off turunda mücadele edecek. UEFA’nın getirdiği yeni sistemde takımlar toplamda 8 maç oynuyor; bunların yarısı iç sahada, diğer yarısı ise deplasmanda oluyor. Grup etabının sonunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna geçecekken, 9-24. sıralarda yer alan takımlar play-off oynayarak son 16’ya kalmaya çalışacak. 24. sıranın altında yer alan takımlar için ise Avrupa serüveni sona erecek.

Grupların Torbaları

1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann