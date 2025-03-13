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Fenerbahçe’nin Rangers’ı Geçme Şansı Nedir?

FENERBAHÇE’NİN TUR ŞANSI

Bugün UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, İskoçya’nın Rangers takımına konuk olacak ve tur ihtimalleri üzerinde duruluyor. Fenerbahçe, Rangers’ı mağlup ederse turu geçecek mi? Hangi şartlarda bu başarı elde edilebiliyor?

GALİBİYETLERİN ÖNEMİ

Fenerbahçe’nin çeyrek finale adını yazdırabilmesi için, İskoçya’dan 2 ve daha farklı bir galibiyetle ayrılması gerekiyor. Elde edilecek 2 farklı galibiyet durumunda karşılaşma uzatmaya gidecek. Bu skorun yanı sıra, Rangers’a karşı her türlü galibiyet ve beraberlik, 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak.

UZATMALAR VE SERİ PENALTILAR

Eğer Fenerbahçe maçı 2 farklı galibiyetle tamamlarsa, uzatmalara geçilecek. Bu aşamada önce 15’er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Eşitlik bozulmazsa, turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışları gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’nin bu mücadelesi, saat 23:00’te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

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