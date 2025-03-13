Fenerbahçe’nin Rangers Karşısında Tur İhtimalleri

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI HAKKINDA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, bugün İskoçya’nın Rangers takımına konuk oluyor. Bu kritik maç öncesinde Fenerbahçe’nin tur ihtimalleri oldukça merak ediliyor. Fenerbahçe’nin 1-0’lık bir galibiyet elde etmesi, turu geçmesi için yeterli olmuyor. Peki, Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanmalı?

2 FARKLI GALİBİYET ŞART

Fenerbahçe, çeyrek finale geçebilmek için Rangers karşısında 2 ve daha fazla fark ile galip gelmek zorunda. Eğer sarı-lacivertliler 2 farklı galibiyet alırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatma süresinde de eşitlik bozulmazsa, turu geçecek tarafı belirlemek için seri penaltı atışları yapılacak. Yalnızca 1-0’lık bir galibiyet almak, Fenerbahçe’nin tur geçimi açısından yeterli olmuyor.

MÜSABAKANIN SONUCU

Fenerbahçe’nin destekçileri, takımın en az 2 farklı galibiyet elde etmesini bekliyor. Bu durum, tur için gereken başarıyı sağlamak amacıyla büyük bir önem taşıyor. Kısacası, Fenerbahçe’nin avantaj elde etmesi için gereken minimum galibiyet farkı 2 olarak belirleniyor.