Fenerbahçe’nin Rangers Karşısındaki Tur Şansı

FENERBAHÇE’NİN TUR İHTİMALLERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, İskoçya’nın Rangers takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanamazsa veya berabere kalırsa nasıl bir durumla karşılaşacak? Fenerbahçe, çeyrek finale adını yazdırabilmek için Rangers karşısında en az 2 farklı galibiyet almak zorunda. Eğer Fenerbahçe, 2 farklı bir galibiyet alırsa maç uzamaya gidecek.

MAÇIN UZATMA VE SERİ PENALTILARLA DEVAM ETMESİ

Fenerbahçe, Rangers’ı 2 farklı bir skorla yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek. Bu uzatmalarda önce 15’er dakikalık iki devre oynanacak. Eşitlik bozulmadığı takdirde, turu geçen taraf seri penaltı atışları ile belirlenecek. Fenerbahçe’nin, sadece 1 farklı mağlubiyet, zafer veya beraberlik alması durumunda ise tur şansı kalmayacak. Maç, akşam 23:00’te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izleyicilere ulaşıyor.