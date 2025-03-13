Haberler

Fenerbahçe’nin Rangers Karşısındaki Tur Şansı

FENERBAHÇE’NİN TUR İHTİMALLERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, İskoçya’nın Rangers takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu maçı kazanamazsa veya berabere kalırsa nasıl bir durumla karşılaşacak? Fenerbahçe, çeyrek finale adını yazdırabilmek için Rangers karşısında en az 2 farklı galibiyet almak zorunda. Eğer Fenerbahçe, 2 farklı bir galibiyet alırsa maç uzamaya gidecek.

MAÇIN UZATMA VE SERİ PENALTILARLA DEVAM ETMESİ

Fenerbahçe, Rangers’ı 2 farklı bir skorla yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek. Bu uzatmalarda önce 15’er dakikalık iki devre oynanacak. Eşitlik bozulmadığı takdirde, turu geçen taraf seri penaltı atışları ile belirlenecek. Fenerbahçe’nin, sadece 1 farklı mağlubiyet, zafer veya beraberlik alması durumunda ise tur şansı kalmayacak. Maç, akşam 23:00’te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izleyicilere ulaşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zelenskiy: Putin, Ateşkesi Reddetmeye Hazırlanıyor

Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'in ateşkes teklifini yorumlayarak, Rusya'nın barış teklifini geri çevireceğini ve Trump'a savaş kararlılığından bahsetmekte tereddüt ettiğini belirtti.
Haberler

Bilbao, Roma’yı Mağlup Edip Turladı

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibi, bir önceki maçta kaybetmişti ve rakibi Fenerbahçe-Rangers eşleşmesinin kazananı olacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.