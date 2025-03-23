Fenerbahçe’nin Saint-Maximin Yatırımı Zarara Dönüştü

KİLO TARTIŞMALARI VE KADRO DIŞI KALMA İDDİALARI

Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşanan kilo tartışmalarının ardından, son iki maçta kadroya alınmayan ve kadro dışı kaldığına dair iddialar ortaya çıkan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe’ye ciddi bir maliyet çıkardı. Fenerbahçe, Saint-Maximin’i sezon başında Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al-Ahli’den 8 milyon euro (327 milyon TL) karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak iki takım arasında yapılan anlaşmada Fransız yıldız için satın alma opsiyonu bulunmuyor.

GAZİET İLLERİ VE GELİRLER

Fenerbahçe, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu’ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk payı dahil 291.2 milyon TL gelir elde etti. Ancak Saint-Maximin’in kiralama bedeli, sarı-lacivertli takımın bütçesine 35.8 milyon TL zarar yazdı. 28 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamı ise Al-Ahli tarafından karşılanıyor ve yıllık maaşının yaklaşık 13 milyon euro olduğu biliniyor.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle son dönemlerde öne çıkan Saint-Maximin hakkında şunları söylemişti: “Sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır.”

DEVRE ARASI AYRILIĞI VE PERFORMANS

Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Allan Saint-Maximin’in devre arasında takımdan ayrılması konusunda konuşmalar gündeme geldi. Ancak mali anlaşmazlıklar nedeniyle Fransız futbolcunun İtalya Serie A ekibi Napoli’ye transferi gerçekleşmedi. Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 26 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol ile 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun, bonservisini elinde bulunduran Al-Ahli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.