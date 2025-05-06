Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Şansı Kaldı

FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI

Bu sezon İstanbul derbilerinde bekleneni veremeyen Fenerbahçe, son olarak sahasında Beşiktaş’a yenildi. Şu an Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi’nden elenerek kupasız bir sezon geçirme riskiyle karşı karşıya.

JOSE MOURINHO İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Yaşanan bu gelişmelerin sorumlusunun Jose Mourinho olduğu düşünülüyor. Gelen haberler, Mourinho’nun takımda kalmayabileceğini belirtiyor. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla bir görüşme yaparak yolların ayrılmasını planlıyor. Mourinho, “Lig başlamadan zaten sonucu belliydi” ifadesiyle sürekli karşılaştığı engellerden bahsediyor. Eğer Mourinho, kendi isteğiyle ayrılmazsa, yardımcılarıyla birlikte 22 milyon euro tazminat alacak.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Mourinho’nun görevi bıraktığı takdirde, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusu dikkat çekiyor. Euro 2024’te Türkiye’ye başarı getiren ve Uluslar A Ligi’ne yükselme başarısını gösteren Montella’nın adı öne çıkıyor. İtalyan teknik direktör, oyuncularla olan iletişimi sayesinde takdir topluyor. Ayrıca Sergen Yalçın’ın da ismi gündemde. Beşiktaş’tan gelen teknik direktörlük teklifine olumsuz yanıt veren Yalçın, Fenerbahçe’nin başına geçmesi için destekleyici bir lobi çalışmasıyla karşılaşıyor.