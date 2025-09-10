Fenerbahçe’nin Seçim Süreci Hakkında Açıklamalardı

FENERBAHÇE’NİN SEÇİME HAZIRLIK SÜRECİ

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olan Sadettin Saran, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’teki binasında düzenlediği basın toplantısında projelerini tanıttı. Saran, futbol branşında önceliklerinin şampiyonluk olduğuna vurgu yaparak, “Önümüzdeki kongre sadece bir seçim değil. Fenerbahçe’nin geleceği için stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Ben başkan adayı olarak 1,5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim önceliğimiz futbolda şampiyonluk” şeklinde ifade etti.

BİLİMSEL YAKLAŞIM VE DİNAMİK EKİP

Adaylığının önünde engel olup olmadığıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Saran, “Böyle bir ihtimal olsa ben aday olur muyum? Ben ve arkadaşlarım gerekli müracaatları yaptık. FIFA ve UEFA’yı da benim kadar bilen az vardır” dedi. Ayrıca, “Benim hayatımda önceliğim her zaman ailem oldu. Sonrasında ise işim ve Fenerbahçe. Bu saatten sonra ikinci önceliğim Fenerbahçe” ifadesini kullandı. Saran, takım kurma hedeflerinden bahsederek, “Tekmeye kafa uzatacak bir takım kuracağız. Ben eski sporcuyum. Mücadeleyi bilen biriyim” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR VE GELECEK PLANLAMASI

Sadettin Saran, yeni teknik direktör Domenico Tedesco hakkında düşüncelerini de paylaştı. “Fenerbahçe için en iyisi nedir onu düşünüyorum. El ele çalışıp, inşallah şampiyon yapacağız” şeklinde konuştu. Seçim öncesinde listelerde bazı değişiklikler olabileceğini belirten Saran, “Eksiklerimiz de var. Bir aidat sorunu yaşadık. Doğru insanları doğru yere koyup, Fenerbahçe’ye faydalı olacak insanlar seçmeye çalıştım” diye ifade etti.

FİNANSAL DURUM VE SPONSORLUK

Fenerbahçe’nin finansal durumu hakkında açıklamalarda bulunan Saran, “Fenerbahçe’nin 300 milyon dolar geliri var. Aylık 4 milyon euro açığımız var. Fenerbahçe’de para bulma sorunu yok” dedi. Ayrıca, sponsorlar konusunda ilgi olduğunu vurguladı: “Fenerbahçe’de kaynak yaratma sorunu yok. Bunun sportif başarıyla alakalı olduğunu biliyoruz.”

ALTYAPI VE AMATÖR SPORLAR

Altyapı konusu hakkında görüşlerini aktaran Saran, “Altyapılarda kupa beklemek yanlıştır. Bulma değil, yetiştirme sorunu var. Ufacık çocukların o yollarda heba olması doğru değil” dedi. Fenerbahçe’nin sadece futbol değil, tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediğini belirtti: “Bütün branşlardaki şampiyonluklar devam edecek.”

GEÇMİŞ VE GELECEK PLANLARI

Saran, geçmişteki adaylığa neden geç katıldığını şöyle açıkladı: “Bazı şeyler benim dışımda oldu. 2 defa ihraç edildim. İlk kongre 2018’deydi.” Hedeflerini ise net bir biçimde ortaya koydu: “Zamanlama doğru değil ama verdiğimiz sözü tutacağız.” Son olarak, “Fenerbahçe’nin borcu 21,5 milyar TL” diye konuşarak, danışma kurulu kurma planını açıkladı: “Samandıra’da çok vakit geçirmeyi düşünüyorum. İyi Fenerbahçeli olan insanlardan bir danışma kurulu oluşturmak istiyorum.”