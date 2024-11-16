Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü İçin Teklif

SPARTAK MOSKOVA’DA SPORTİF DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Spartak Moskova’da sportif direktör Tomas Amaral’ın istifasından sonra Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco gündeme geldi. Rus ekibi, transfer hedeflerini Güney Amerika’ya yönlendirme kararı aldı ve bu süreçte Branco’nun bağlantılarından faydalanmak istiyor.

BRANCO İÇİN TEKLİF YAPILDI

Rus basınında çıkan haberlere göre, Spartak Moskova, Mario Branco’ya resmi teklifini iletti. Eğer Spartak Moskova, Branco ile bir anlaşmaya varamazsa, Lazio’dan İgli Tare’ye yönelerek bir başka alternatif yaratmayı planlıyor.