Son Dakika Haberler

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Şut Başarısı

fenerbahce-nin-super-lig-de-sut-basarisi

FENERBAHÇE’NİN İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarıda 3-0 önde kapatarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Müsabakanın ilk yarısında konuk takım Antalyaspor, Fenerbahçe kalesine çektiği 2 şutta isabet bulamaması, sarı-lacivertlilerin savunma başarısını gözler önüne seriyor.

SON ÜÇ MAÇTAKİ PERFORMANS

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçının ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermemiş oldu. Antalyaspor’dan önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, özellikle ezeli rakibi Galatasaray’ın dev derbide ilk yarıda isabetli şut atamaması ile dikkat çekti. Sarı-kırmızılar, dev maç boyunca çektiği 4 şutta yalnızca 1 isabet bulabildi.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Tekirdağ’da Jandarma 10 Göçmen Yakaladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde düzenlenen yol kontrolünde 10 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilecekler.
Son Dakika Haberler

Keir Starmer’dan Ukrayna İçin Gönüllüler Koalisyonu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'daki Ukrayna Zirvesi'nde barış için gönüllüler koalisyonu kuracaklarını belirtti ve Ukrayna'ya 1.6 milyar poundluk destek müjdesini verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.