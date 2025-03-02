Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Şut Başarısı

FENERBAHÇE’NİN İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarıda 3-0 önde kapatarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Müsabakanın ilk yarısında konuk takım Antalyaspor, Fenerbahçe kalesine çektiği 2 şutta isabet bulamaması, sarı-lacivertlilerin savunma başarısını gözler önüne seriyor.

SON ÜÇ MAÇTAKİ PERFORMANS

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçının ilk yarılarında rakiplerine isabetli şut imkanı vermemiş oldu. Antalyaspor’dan önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, özellikle ezeli rakibi Galatasaray’ın dev derbide ilk yarıda isabetli şut atamaması ile dikkat çekti. Sarı-kırmızılar, dev maç boyunca çektiği 4 şutta yalnızca 1 isabet bulabildi.