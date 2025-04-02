Fenerbahçe’nin Tartışmalı Golü ve VAR İncelemesi

FENERBAHÇE’YE GOL MÜJDESİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaştı. İlk yarının sonunda, 2-0 geride olan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski’nin golüyle farkı 1’e indiriyor. Polonyalı futbolcunun 45+1. dakikada Anderson Talisca’nın kaleye yönelen vuruşunu tamamlaması sonrası sevinç yaşandı.

OFSAIT TARTIŞMALARI

Szymanski’nin golü, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi. Hakem Cihan Aydın, yardımcı hakemden gelen uyarı doğrultusunda golü iptal etti. Ancak yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesi sonucunda, gol geçerli sayıldı ve skoru 2-1’e getirdi. Bu gelişmeyle Fenerbahçe, Galatasaray karşısındaki umutlarını artırdı.