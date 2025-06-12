Fenerbahçe’nin Tazminat Davası Uyuşmazlıkta

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz 2011’de yaşanan şike kumpasında uğradığı zararlar için Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı’na 100 milyon TL’si manevi olmak üzere toplam 50 milyon Euro (2 milyar 286 milyon 353 bin TL) tazminat talep eden bir dava açtı. Bugün görülen davada, mahkeme oy çokluğu ile görevsizlik kararı vererek dosyayı hangi mahkemenin incelemesi gerektiğine karar vermek amacıyla uyuşmazlık mahkemesine gönderdi.

DAVA SÜRECİ VE SAVUNMALAR

Fenerbahçe, dava dilekçesinde kulübün köklü geçmişine ve 25 milyondan fazla taraftarına vurgu yaparak, Türk sporuna 100 yılı aşkın süredir büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti. Dilekçede, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın, 2011’deki lig maçlarıyla ilgili olarak şike ve teşvik primi faaliyetleri bulunduğuna dair iddialarda bulunduğu belirtildi. Kulüp, bu süreçte belirttiği gibi büyük maddi ve manevi zararlar yaşadığını savunan dilekçesinde, “2 farklı dönemde hak kazanmasına rağmen Avrupa kupalarına katılamayarak telafisi imkansız ölçekte zararlara uğramıştır” dedi.

Dava, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Fenerbahçe’nin avukatları ile Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı’nın avukatları hazır bulundu. Fenerbahçe’nin avukatı, müvekkil kulübün şike davasıyla yıpratıldığını, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı ve şike kumpası davasında verilen mahkumiyet kararlarının bunu gösterdiğini ifade etti. “Kulübümüzün uğradığı zararın mahkemenizce verilecek tazminatla giderilmesini talep etmekteyiz” diyerek mahkemenin görevinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

DAVALILARIN SAVUNMALARI VE CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASI

Davalı Maliye Hazinesi’nin avukatı, bilirkişi heyet raporuna karşı beyanlarını tekrarlarak, görevsizlik kararı verilerek dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti. İçişleri Bakanlığı’nın avukatı ise davanın reddini istedi ve bilirkişi raporunun kendilerine tebliğ edilmediğini belirtti.

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin tazminat talebinin, “Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat” konusunda olmadığı ve tam yargı davasının konusunu oluşturması gerektiği belirtildi. Bu nedenle görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

GÖREVSİZLİK KARARI VE DOSYANIN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ

Mahkeme heyeti, yapılan savunmaları ve mütalaayı inceleyerek oy çokluğu ile görevsizlik kararı verdi ve dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyetinde karara katılmayan bir hakim, mahkeme tutanağına düşülen şerhte, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin daha önceki kararlarını dikkate alarak yargılamayı yürüten mahkemenin görevli olduğuna dair bir değerlendirme yaptığını belirtti.