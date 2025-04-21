Fenerbahçe’nin tek istifası Mourinho’dan

FENERBAHÇE VE KAYSERİSPOR MAÇI SONRASI TARTIŞMALAR

Evinde Kayserispor’u konuk eden Fenerbahçe, 3-3’lük sonuçla maçı tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’la arasındaki puan farkının 5’e çıkmasıyla haftayı kayıpsız geçemedi. Şampiyonluk yolundaki bu önemli kaybın ardından, teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği gündeme geldi.

MOURINHO’NUN İSTİFA DURUMU

Mourinho’nun geleceği Fenerbahçe’de merak ediliyor. Halihazırda Mourinho’nun kariyerinde tek bir istifa dikkat çekiyor. Bu da Benfica döneminde gerçekleşti. 37 yaşında Benfica’da geçici olarak göreve başlayan Mourinho, 1.5 ay sonra sözleşme uzatma talep etti ancak takımın zirveden uzaklaşması isteğini karşılamadı. İstifa restini çekmesi üzerine, Başkan Vilarinho bu kararı kabul etti ve 5 Aralık’ta Toni’yi teknik direktör olarak atadı.

PORTO’DA KAZANILAN BAŞARILAR

Jose Mourinho, daha sonra Leiria’daki başarılarının ardından 23 Ocak 2002’de Porto’ya geçti. Porto’daki şampiyonlukların yanı sıra iki Avrupa kupası kazandıktan sonra Chelsea’nin başına geçti. 1 Temmuz 2004’te başladığı Chelsea kariyeri, 20 Eylül 2007’de Abramovich tarafından sonlandırıldı.

KÜÇÜK BOŞLUKLARLA GÖREVDEN ALINDI

Mourinho, bir süre dinlenmenin ardından 1 Temmuz 2008’de Inter ile geri döndü. Inter’de Serie A şampiyonlukları kazanıp, Şampiyonlar Ligi’ni de aldıktan sonra Real Madrid ile anlaştı. Ancak 4 yıllık sözleşmesinin 3 yılının sonunda burada da görevden alındı. Chelsea’ye döndüğünde yine Abramovich ile yolları kesişti ve 17 Aralık 2015’te görevine son verildi.

ROMA GÖREVİ VE 25 YILDAKİ İSTİFA

Temmuz 2016’da Manchester United’ın teknik direktörlüğüne geçen Mourinho, Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasına rağmen 18 Aralık 2018’de görevinden alındı. Bir sonraki görevine 11 ay aradan sonra Tottenham’da başlayan Mourinho, buradaki kariyeri 19 Nisan 2021’de son buldu. Fenerbahçe’den önceki son görevi Roma’da oldu. Romalılar’la anlaştıktan sonra kazandırdığı Avrupa kupasının ardından, 16 Ocak 2024’te kulüp sahipleriyle ters düşünce burada da görevine son verildi. 25 yılı aşkın sürede sadece 1 kez istifa eden Mourinho, ilk görevinden sonra imzaladığı 9 sözleşmeyi, başarıları nedeniyle başka kulüplere geçişler ya da görevden almalarla sonlandırdı.