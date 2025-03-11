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Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü PFDK’ya Sevk Edildi

MOULINHO’NUN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları yüzünden PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Bu durum, futbol dünyasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Mourinho’nun ifadeleri, birçok kişi tarafından eleştirilerek, sporun değerlerine zarar verdiği öne sürüldü.

GÜVENÇ DE PFDK’YA SEVKEDİLDİ

Alanyaspor ile oynanan maçın devre arasında kırmızı kart gören Galatasaray yedek kalecisi Günay Güvenç’in ise hakaret nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Bu gelişmeler, spor camiasında dikkatle takip ediliyor. Ayrıntılar ise ilerleyen saatlerde gün yüzüne çıkacak.

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