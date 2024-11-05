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Spor

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a Karşı Galibiyeti

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MAÇIN DETAYLARI

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Papara Park’ta gerçekleşen heyecan dolu mücadele sonucunda, kazanan taraf 3-2’lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Konuk ekip Fenerbahçe’nin galibiyetini getiren goller, 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12. dakikada Sofyan Amrabat tarafından atıldı. Trabzonspor ise 59. ve 67. dakikalarda Simon Banza’nın kullandığı penaltılarla rakip fileleri havalandırdı.

HAKEM PERFORMANSI

Karşılaşmada görevli hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ın performansı, spor kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışıldı.

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