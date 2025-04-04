Fenerbahçe’nin Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Tamamlanıyor

FENERBAHÇE MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile 6 Nisan Pazar akşamı sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettiriyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun yönettiği Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon programlarıyla başladı.

ANTRONMAN DETAYLARI

Futbolcular, idman sonrası pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümde ise dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçına yönelik çalışmalarını tamamlayacak.